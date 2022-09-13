وكالة الرأي الفلسطينية مختصون بالإعلام الجديد يوصون بتشكيل جهة رسمية لحماية الحقوق الرقمية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشرع بمقابلات مشروع "جذور" لدعم المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تناقش إدخال بيانات القضايا الكترونياً على برنامج العدالة الجنائية وكالة الرأي الفلسطينية الإسعاف والطوارئ بالصحة تؤكد جهوزيتها في تقديم الخدمات الاسعافية وكالة الرأي الفلسطينية الشؤون الإدارية بالصحة تنجز مهاماً إدارية متنوعة خلال أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" يقرر تأجيل تسليم مكافأة بطل دوري كرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية الإسعاف والطوارئ بالصحة يبحث التعاون المشترك مع الدفاع المدني وكالة الرأي الفلسطينية "زقوت" يبحث تجويد الخدمة الصحية في مستشفى الإندونيسي وكالة الرأي الفلسطينية محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسيرين مقدسيين وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي ينظم اليوم العلمي الثالث حول ارتفاع ضغط الدم
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال اجتماعه بشُعَب الجنايات في النيابات الكلية..

النيابة العامة تناقش إدخال بيانات القضايا الكترونياً على برنامج العدالة الجنائية

13 أيلول / سبتمبر 2022 02:18

النيابة العامة تناقش إدخال بيانات القضايا الكترونياً على برنامج العدالة الجنائية
النيابة العامة تناقش إدخال بيانات القضايا الكترونياً على برنامج العدالة الجنائية

غزة- الرأي

اجتمع مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر المصري، بموظفي شُعَب الجنايات في النيابات الكلية، في مكتبه.

جاء ذلك، بحضور مدير وحدة الرقابة الداخلية أ. نداء الغفاري، ورئيس قلم شئون النيابات أ. أحمد دبور، ومدير دائرة الحاسوب م. رابحة القهوجي؛ لمناقشة وإقرار مجموعة من الإجراءات المهمة لتجويد الأداء المهني، فيما يتعلق بملفات قضايا الجنايات.

وأكد الدكتور المصري، خلال الاجتماع، ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بملفات الجنايات على برنامج العدالة الجنائية، مع إرفاق كافة السندات وأوامر التوقيف والتمديد في تلك الملفات، وإحالة الملفات بعد الحُكم إلى شعبة تنفيذ الأحكام، ومن ثم تصدير هذه الملفات إلى نيابة الاستئناف والنقض حسب الأصول؛ تحقيقاً للجودة والسرعة في آنٍٍ واحد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟