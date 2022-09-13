النيابة العامة تناقش إدخال بيانات القضايا الكترونياً على برنامج العدالة الجنائية

غزة- الرأي

اجتمع مدير عام النيابة العامة الدكتور ماهر المصري، بموظفي شُعَب الجنايات في النيابات الكلية، في مكتبه.

جاء ذلك، بحضور مدير وحدة الرقابة الداخلية أ. نداء الغفاري، ورئيس قلم شئون النيابات أ. أحمد دبور، ومدير دائرة الحاسوب م. رابحة القهوجي؛ لمناقشة وإقرار مجموعة من الإجراءات المهمة لتجويد الأداء المهني، فيما يتعلق بملفات قضايا الجنايات.

وأكد الدكتور المصري، خلال الاجتماع، ضرورة تسجيل جميع البيانات الخاصة بملفات الجنايات على برنامج العدالة الجنائية، مع إرفاق كافة السندات وأوامر التوقيف والتمديد في تلك الملفات، وإحالة الملفات بعد الحُكم إلى شعبة تنفيذ الأحكام، ومن ثم تصدير هذه الملفات إلى نيابة الاستئناف والنقض حسب الأصول؛ تحقيقاً للجودة والسرعة في آنٍٍ واحد.