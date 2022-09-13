وزارة العمل تشرع بمقابلات مشروع "جذور" لدعم المشاريع الصغيرة

غزة-الراي

شرعت وزارة العمل اليوم، في المقابلات الخاصة بمشروع "جذور" لدعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة للمهنيين والباحثين عن عمل.



وأوضحت الإدارة العامة لخدمات التشغيل في وزارة العمل أن المقابلات ستتم على 3 أيام، لنحو 87 مهني وباحث عن فرصة عمل في قطاع غزة.



ونوهت إلى أن معايير القبول في المشروع تعتمد على أن يكون المستفيد لا يعمل، وعمره بين 18-30 عاما، وحاصل على شهادة تدريب مهني من أحد المراكز المعتمدة والمرخصة من وزارة العمل، ووجود عدد من الكفلاء.



وأكدت وزارة العمل على أن الهدف من المشروع تمكين المهنيين والباحثين عن عمل اقتصاديا، والصيادين والجمعيات التعاونية من خلال تعزيز فرص التشغيل الذاتي.

وأفادت أن المشروع سيتم بتنفيذ وزارة العمل، وبتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

