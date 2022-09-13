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الحكم المحلي تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات وتتخذ عدة قرارات

13 أيلول / سبتمبر 2022 02:23

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غزة-الراي
عقدت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوكيلها م. سمير مطير اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات الكبرى لمناقشة العديد من القضايا العالقة والتي بحاجة إلى حلول.
ويأتي الاجتماع في سبيل بناء علاقة تكاملية من شأنها خدمة مصلحة الوطن والمواطن.


بدوره، أكد م. سمير مطير على أهمية مناقشة تلك القضايا وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة.


وتم استعراض العديد من المواضيع الهامة تمثلت بطرح تجربة بلدية بيت لاهيا في الدفع المسبق حيث تمكنت البلدية من تركيب 90 عداد مسبق دفع موزعة في نفوذ البلدية والتي استهدفت عدة شرائح من المواطنين ودراسة تعميم التجربة.


كما تم تحديد الفرق بين الاستهلاك القديم للاشتراك والاستهلاك بعد استخدام عداد مياه مسبق الدفع والذي كانت نتائجه بتقليل الفاقد وزيادة التحصيل وترشيد الاستهلاك.
حيث قدمت البلدية عرض شامل يوضح فيه التجربة بشكل متكامل.


وناقش المجتمعون بعض المواضيع العالقة مع البلديات والإتفاق على بعض السياسات التي من شأنها التقدم في مصلحة العمل للطرفين.


كما طرحت اللجنة عدة مواضيع للنقاش أهمها توحيد الخصم للنقابات والتعميم على منع مكبرات الصوت والتعامل مع التعميم من قبل كافة بلديات قطاع غزة.


وتعقد وزارة الحكم المحلي اجتماعيا دوريا لرؤساء البلديات الكبرى من شأنه نقاش قضايا متعددة وطرح حلول مناسبة لكافة الأطراف وتوحيد الجهود المبذولة لخدمة مصلحة المواطن.
 

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