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لجنة دعم المنتج المحلي بالاقتصاد تنظم جولات على مصانع الدهانات بغزة

13 أيلول / سبتمبر 2022 02:26

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غزة-الراي 
نظمت لجنة دعم المنتج المحلي التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على عدد من مصانع الدهانات المائية في قطاع غزة.


بدوره، اكد رئيس لجنة دعم المنتج المحلي د. رائد الجزار، إن الجولات على المصانع تأتي للاطمئنان على سير عملها بعد قرار دعمها الذي بدء العمل به خلال الشهر الماضي ، مشيدا بالقدرة الإنتاجية العالية لمصانع الدهانات المائية والجودة والمواصفات وكذلك قدرتها على منافسة المستورد.


وأثنى المدير الإداري في شركة العشي للدهانات أ. وسيم العشي، بقرار وزارة الاقتصاد الوطني حماية المنتج المحلي والذي سيعود بالنفع عليهم من خلال اعتماد الزبائن على شراء المنتج المحلي الذي يتمتع بجودة عالية بدلاً عن المستورد.


واستمعت اللجنة خلال جولاتها للتحديات التي تواجه أصحاب هذه المهنة ودور الوزارة في تذليل كل العقبات في سبيل دعم الصناعات الوطنية والارتقاء بها.
 

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