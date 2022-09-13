وكالة الرأي الفلسطينية أسير في سجن النقب يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: أوسلو منح الاحتلال حرية العمل على تهويد المقدسات وكالة الرأي الفلسطينية هنية وقيادة حماس يواصلون لقاءاتهم السياسية في موسكو وكالة الرأي الفلسطينية حماس: لن نسمح للاحتلال بسرقة ثروات شعبنا الطبيعية وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء" يعقد اجتماعا مع لجنة تقييم أداء شركة التبليغ (مرسال) وكالة الرأي الفلسطينية لجنة دعم المنتج المحلي بالاقتصاد تنظم جولات على مصانع الدهانات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء البلديات وتتخذ عدة قرارات وكالة الرأي الفلسطينية مختصون بالإعلام الجديد يوصون بتشكيل جهة رسمية لحماية الحقوق الرقمية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشرع بمقابلات مشروع "جذور" لدعم المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تناقش إدخال بيانات القضايا الكترونياً على برنامج العدالة الجنائية
أخبار » الأخبار الحكومية

الوكيل المساعد "حمادة" يلتقي وكيل الوزارة برام الله

13 أيلول / سبتمبر 2022 07:38

الوكيل المساعد حمادة يلتقي وكيل الوزارة برام الله
الوكيل المساعد حمادة يلتقي وكيل الوزارة برام الله

غزة- الرأي:

التقى الوكيل المساعد لوزارة الداخلية والأمن الوطني أ. عاهد حمادة، الثلاثاء، وكيل وزارة الداخلية برام الله د. يوسف حرب؛ لمناقشة آليات إصدار جواز السفر الفلسطيني البيومتري.

وجاء ذلك، خلال استقبال الوكيل المساعد بغزة للدكتور حرب والوفد المرافق له، الذي ضم كلاً من مدير عام الجوازات محمود قنداح، ومدير عام الأحوال المدنية أحمد الزبن، ومدير عام الحاسوب أحمد الجعبري، إلى جانب مدير عام الشؤون المدنية بغزة إياد نصر.

كما حضر عدد من مدراء الإدارات العامة من طاقم الوزارة بغزة، وأبرزهم أ. خميس الداية مدير عام الجوازات، وأ. أحمد الحليمي مدير عام الأحوال المدنية، وم. محمد الحمضيات مدير عام الحاسوب.

وبحث الوفدان آليات إصدار جواز السفر البيومتري لمواطني قطاع غزة خلال الفترة القادمة، والإجراءات الفنية التي من شأنها التسهيل على المواطنين للحصول على جواز السفر الجديد.

بدوره، رحب الوكيل المساعد "حمادة" بالوفد الزائر، مبدياً استعداد طاقم الوزارة في غزة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار جواز السفر البيومتري.

من جهته، عبّر د. حرب عن سعادته بزيارة مقر الوزارة في قطاع غزة، والاجتماع بطاقمها.

وبحث الطرفان سبل وآليات التعاون المشترك، بما يحقق المنفعة والمصلحة العامة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

ويحمل الجواز البيومتري بيانات يمكن قراءتها عالمياً ضمن نظام ومواصفات وُضعت للاستخدام في المطارات الدولية، وتلتزم بها معظم دول العالم لتسهيل السفر والتنقل بين مختلف البلدان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟