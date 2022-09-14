شهيدان ومقتل ضابط إسرائيلي باشتباك مسلح شمال جنين

جنين - الرأي

استشهد شابان فجر اليوم الأربعاء، وقُتل ضباط إسرائيلي خلال اشتباك مسلح وقع بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشابين أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن عابد من بلدة كفردان في جنين بعد تعرف العائلة عليهما.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل ضابط خلال تبادل لإطلاق نار مع فلسطينيين بالقرب من حاجز الجلمة.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في محيط حاجز الجلمة العسكري وأطلقت النار على شابين وإصابتهما بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما لاحقا.