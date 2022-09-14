وكالة الرأي الفلسطينية تشافي غاضب بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ وكالة الرأي الفلسطينية تحليل دم بطريقة جديدة يكشف معظم أنواع السرطان وكالة الرأي الفلسطينية 3 أسباب تجعلك تستبدل الأرز بالكينوا لإنقاص وزنك وكالة الرأي الفلسطينية من مرض السكري إلى هشاشة العظام.. أمراض يمكن تجنبها بالتغذية السليمة وكالة الرأي الفلسطينية ميزة انتظرها الملايين تظهر في هواتف أندرويد! وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يحددون خريطة أسماك القرش العالمية لحمايتها من التهديدات البشرية وكالة الرأي الفلسطينية خطوات.. كيفية تحديث هاتفك الأيفون لنظام التشغيل iOS 16 وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب سيوفر هذه الميزات الجديدة قريبًا إلى أجهزة أيفون وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة بينهم 5 أشقاء وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

شهيدان ومقتل ضابط إسرائيلي باشتباك مسلح شمال جنين

14 أيلول / سبتمبر 2022 08:16

شهيدا جنين
شهيدا جنين

جنين - الرأي

استشهد شابان فجر اليوم الأربعاء، وقُتل ضباط إسرائيلي خلال اشتباك مسلح وقع بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشابين أحمد أيمن عابد، وعبد الرحمن عابد من بلدة كفردان في جنين بعد تعرف العائلة عليهما.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مقتل ضابط خلال تبادل لإطلاق نار مع فلسطينيين بالقرب من حاجز الجلمة.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة في محيط حاجز الجلمة العسكري وأطلقت النار على شابين وإصابتهما بجروح خطيرة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما لاحقا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟