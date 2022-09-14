وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية الأسير عبد الله البرغوثي يلتقي والديه بعد 20 عاماً من الأسر وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الوكيل المساعد "حمادة" يلتقي وكيل الوزارة برام الله وكالة الرأي الفلسطينية إزاحة ستار حجر أساس تدشين الممر المائي في ميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجري غدًا مناورة عسكرية في غلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية أسير في سجن النقب يواجه أوضاعًا صحيةً صعبة وكالة الرأي الفلسطينية قاسم: أوسلو منح الاحتلال حرية العمل على تهويد المقدسات وكالة الرأي الفلسطينية هنية وقيادة حماس يواصلون لقاءاتهم السياسية في موسكو
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

14 أيلول / سبتمبر 2022 08:19

رام الله - الرأي

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وفي ساعات الصباح يحتمل سقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة، حارا نسبيا الى حار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو حارا نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟