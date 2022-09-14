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الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بالضفة بينهم 5 أشقاء

14 أيلول / سبتمبر 2022 08:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 12 مواطنا بينهم 5 أشقاء من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة جماعين بنابلس الأشقاء الخمسة: أحمد، ومحمد، ومحمود، وعمر، وعلي، مؤيد غازي، والشابين: عبد الرحمن حميدي أحمد حسين، وفارس محمد أحمد رشدان من قرية عينابوس.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 4 شبان من رام الله، وهم: يوسف عمر دار يوسف (22 عاما)، وأحمد إبراهيم أحمد فخيدة (24 عاما) من قرية الجانية، ومحمود عصام مصطفى الجعيدة (25 عاما)، عند حاجز عسكري طيار على مدخل قرية دير أبو مشعل، والشاب أحمد تيسير عبد الخالق من بلدة سلواد، فيما اعتقلت من الخليل الشاب شريف أحمد الجمل.

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