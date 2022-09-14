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من مرض السكري إلى هشاشة العظام.. أمراض يمكن تجنبها بالتغذية السليمة

14 أيلول / سبتمبر 2022 08:46

من مرض السكري إلى هشاشة العظام.. أمراض يمكن تجنبها بالتغذية السليمة
من مرض السكري إلى هشاشة العظام.. أمراض يمكن تجنبها بالتغذية السليمة

يعد الطعام جانبًا مهمًا من جوانب الحياة اليومية للفرد، حيث يمكن للتغذية الصحيحة أن تقطع شوطًا طويلاً في مساعدة الشخص على عيش حياة طويلة ومثمرة.

في أسبوع التغذية وفقا لموقع " healthsite" ، من المهم إعادة التأكيد على أهمية التغذية في حياة الشخص.

مفتاح الصحة.. ​​نظام غذائي متوازن ومغذي
 
يعد  النظام الغذائي المغذي والمتوازن هو الضمانة لصحة جيدة، حيث يجب علينا مراقبة ما يدخل معدتنا لأنه يمكن أن يؤثر على أدائنا اليومي وصحتنا المستقبلية وكذلك صحتنا العقلية، يمكن أن يساعدك التخلى عن الدقيق والملح والسكر تجنب العديد من الأمراض مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد وحتى هشاشة العظام .

بعض النصائح من خبراء
 
وفقا لخبراء التغذية، هناك بعض النصائح القيمة حول كيفية الحصول على التغذية الصحيحة كل يوم، تحقق من النصائح هنا :

يجب أن يكون نظامك الغذائي اليومي متنوعًا وشاملًا، بحيث تحتوي على البقول والحبوب الكاملة والخضروات والمكسرات والمكسرات والبذور ومنتجات الألبان وما إلى ذلك.

يجب أن تأكل كل شيء بالكمية المناسبة.
مصدر طعامك يكون طبيعيا قدر الإمكان.
اختر الأطعمة الطازجة والطبيعية.
تجنب الأطعمة المصنعة .
حاول الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكرأوالصوديوم.
 

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