الصحة: مجمع الشفاء يواصل عقد دورة دعم الحياة الأساسي

غزة-الرأي

واصل قسم التدريب والتطوير بالتعاون مع قسم التعليم المستمر وبالتنسيق مع دائرة البورد بالإدارة العامة للتنمية البشرية في عقد دورة "دعم الحياة الأساسي "، والتي استهدفت 16طبيباَ من تخصصات مختلفة، لمدة يوم كامل حيث شمل التدريب الشق النظري والعملي بناء على منهاج الجمعية الأمريكية للقلب.

وافتتح الدورة ا.نسيم ابو خريبة رئيس قسم التدريب والتطوير وأ.محمود الأشرم رئيس قسم التعليم المستمر بالمجمع مرحبين بجميع المشاركين.

يذكر أن الدورة متطلب أساسي للأطباء الملتحقين في برامج البورد الفلسطيني المختلفة لدخول امتحانات الترفيع،حاضر في الدورة نخبة من المدربين المعتمدين من وزارة الصحة وهم ا.محمود الاشرم وأ. نسرين أبو شوارب في قاعة ا. المهندس عمر الشوا بمستشفى الولادة، شمل البرنامج التدريب على الإنعاش قلب رئوي للبالغين والأطفال والرضع واستخدام جهاز مزيل الرجفان والطرق الفعالة لفتح مجرى التنفس بالإضافة إلى الأساليب المتعلقة بفتح مجرى التنفس في حالات انسداد مجرى التنفس لدى البالغين والأطفال والرضع.



و سيحصل المتدربين على بطاقة متدرب بعد اجتياز الامتحان النظري والعملي.