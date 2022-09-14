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"هنية" يكرم أبطال الموسم الرياضي 2022 في ذكرى اندحار الاحتلال

14 أيلول / سبتمبر 2022 11:09

غزة-الرأي

كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أبطال الموسم الرياضي في الألعاب الجماعية لعام 2022، مساء امس الثلاثاء، في استاد فلسطين الرياضي، بحضور إبراهيم أبو النجا محافظ محافظة غزة، ود.أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الاولمبية، وإبراهيم أبو سليم مغرب رئيس اتحاد كرة القدم، ود. مازن الخطيب رئيس اتحاد ألعاب القوى، ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية المكرمة واللاعبين الأبطال.


وشمل التكريم الشرطة الفلسطينية ووحدة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة، ونجمي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم المحترفين في الدوري المصري الكابتن محمود وادي والكابتن خالد. النبريص.


وألقى عبد السلام هنية كلمة هنأ في الأندية الأبطال في حفل التكريم وقال:" إن هذا الحفل يأتي تزامنا مع ذكرى اندحار الاحتلال من محافظات غزة، تأكيدا على أن حق الشعب الفلسطيني في أرضه والسعي نحو تحرير كل الوطن"، وشكر هنية إدارات الأندية على جهودهم وما يبذلونه من أجل تقديم أفضل النتائج والإنجازات، كما أشاد بالاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، وأكد أهمية تقديم الدعم المالي لضمان استقرار النشاط والبطولات.

بدوره أشاد د. أسعد المجدلاوي بجهود المجلس الأعلى وعبد السلام هنية في  دعم النشاط الرياضي وتنظيم احتفالات التكريم للأبطال، وقال إن النشاط الرياضي يمثل نموذج متميز في العمل والجهد وتحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب.

يذكر أن التكريم شمل الأندية التالية:
- نادي الصداقة الرياضي بطل الدوري الممتاز لكرة الطائرة 

- نادي اتحاد خانيونس بطل فلسطين (بطولة طوكيو) لكرة القدم للناشئين وبطل محافظات غزة مواليد 2006 
- نادي شباب خان يونس بطل الدوري الممتاز لكرة الطاولة
- نادي شباب بيت لاهيا بطل الدرجة الأولى لكرة الطائرة
-نادي تشامبيونز بطل الدرجة الثالثة تنس الطاولة
- نادي نماء بطل كرة الطائرة للشواطئ
- نادي نماء بطل كرة القدم الشاطئية 
- نادي نماء بطل دوري الدرجة الثانية تنس الطاولة
- أبطال ماراثون الحرية برعاية المركز الثقافي الماليزي.

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