الاحتلال يهدم منزلين لعائلة شواهنة في اللد

الداخل المحتل - الرأي:

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلين في حي شنير بمدينة اللد تعود ملكيتهما لعائلة شواهنة، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال صاحب المنزل، حسين شواهنة، إن هدم المنزلين تسبب للعائلتين بخسارة مبالغ مالية طائلة، وتشريد ساكنيهم.

وأكد أن ادعاءات الاحتلال بعدم وجود ترخيص حجج واهية، في الوقت الذ يرفض فيه الاحتلال أي حلول بديلة.

وسبق أن هدمت سلطات الاحتلال في اللد، يوم 27 تموز/ يوليو الماضي، منزلا لأسرة يوسف زبارقة في حي شنير، وهو مكون من طابقين. وكان يسكن المنزل 11 نفرا، وأقيم منذ سنوات عدة، ورممته العائلة العام الماضي.

وشهدت بلدات عربية عدة تصعيدا في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص.