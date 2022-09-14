"مستشفى الأقصى" تجري عملية دقيقة بالمسالك البولية لعشريني بنجاح

غزة- الرأي

أجرى الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بمستشفى شهداء الأقصى عملية جراحية لعشريني، وصفت حالته بالنادرة.



وأوضح د.هشام معمر رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى شهداء الأقصى أن المريض حضر الى العيادة الخارجية لقسم المسالك البولية يشكو من آلام من حين لآخر بالخاصرة اليمنى والتي ازدادت حدتها في الأسابيع الأخيرة.



وأضاف:"بعد الفحوصات الإشعاعية والمخبرية اللازمة تبين وجود التفاف للحالب الأيمن خلف الوريد الأجوف السفلي (inferior vena cava) وهو ما يعرف بـ retrocaval ureter وهو خلل خلقي نادر الحدوث يولد به الشخص ومعدل انتشاره هي 0.13%.



وأشار الى أنه تم اجراء عملية جراحية للمريض واصلاح الخلل بفصل الحالب الملتف خلف وعلى جانبي الوريد الأجوف السفلي، وتمت إعادة توصيل للحالب الأيمن حيث تكللت العملية بالنجاح.



واعتبر د. معمر هذه العملية من العمليات التي تتطلب مهارة عالية في العمل حيث أجريت بعناية فائقة وتم الاطمئنان على المريض ومتابعة العلاج معه وخروجه من المستشفى بصحة جيدة.



وأكد على أن اليقظة والتشخيص السريع والخبرة المتراكمة وتوفر أجهزة التصوير العالية والدقيقة مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي ساهمت بشكل كبير في تشخيص مثل هذه الحالات.