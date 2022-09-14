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لجنة متعددة التخصصات MDT بمجمع الشفاء تناقش حالة ورم نادرة

14 أيلول / سبتمبر 2022 11:36

لجنة متعددة التخصصات MDT بمجمع الشفاء تناقش حالة ورم نادرة
لجنة متعددة التخصصات MDT بمجمع الشفاء تناقش حالة ورم نادرة

غزة-الرأي

ترأس د. رأفت لبد مدير مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء، اجتماع لجنة متعددة التخصصات MDT ، لمناقشة حالة نادرة لطفلة تبلغ من العمر 13 عاما تعاني من ورم في الظهر منتشر إلى عظام القفص الصدري وفقرات العمود الفقري من الفقرة الصدرية العاشرة حتى القطنية الثالثة وكذلك إلى الحبل الشوكي .


حيث أشار د. لبد إلى أن الهدف من انعقاد اللجنة اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب و الذي يخدم مصلحة المريض، كما وتصقل خبرات الأطباء المقيمين في برنامج البورد التعليمي في كيفية التعامل مع هذه الحالات الصعبة.


حيث شارك في الاجتماع د. محمد مطر استشاري ورئيس دائرة الأشعة ود. حسام حمادة استشاري ورئيس دائرة الباثولوجي ود. خالد ثابت استشاري الأورام ود. حسام أبو خضير رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ود. رائد العريني استشاري ورئيس قسم جراحة الصدر ود. أحمد الشرفا رئيس قسم الأورام بمستشفى الصداقة التركي

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