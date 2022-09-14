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وزارة الصحة تبحث تعزيز الخدمات الإدارية الصحية

14 أيلول / سبتمبر 2022 11:38

وزارة الصحة تبحث تعزيز الخدمات الإدارية الصحية
وزارة الصحة تبحث تعزيز الخدمات الإدارية الصحية

غزة- الرأي

تابع محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بوزارة الصحة، سير العمل في مختلف الدوائر الادارية خلال لقائه بمدراء الدوائر، بهدف تعزيز وتطوير العمل الاداري والخدمات الادارية المقدمة في وزارة الصحة.

وأكد حماد على أهمية الرقابة باعتبارها الركيزة الأساسية في العمل الإداري التي تؤصل المنهجية المهنية في العمل الحكومي وخصوصا وزارة الصحة التي تسعى دوماً إلى التميز وتطوير أدائها وخدماتها لصالح أبناء شعبنا.

وشدد على اهمية الضبط الإداري ومتابعة دوام الموظفين الكترونيا أولا بأول، بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء والمسؤولية للموظفين بما يخدم مصلحة العمل.

كما وناقش خطوات سير برامج الخطة التشغيلية للعام الحالي وآلية توثيقها، مؤكداً على ضرورة التزام الدوائر بالجدول لضمان تنفيذ اجراءات اعتماد الخطة على البرنامج المحوسب في الوقت المحدد، ومعرفة مدى محصلة الأنشطة والانجازات لكل دائرة حتى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية.

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