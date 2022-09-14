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ضمن رؤيتها لتقديم خدماتها للمجتمع المدني

"المياه وجودة البيئة" توقّع مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية

14 أيلول / سبتمبر 2022 11:42

جانب من توقيع المذكرة
جانب من توقيع المذكرة

غزة - الرأي

وقعت سلطة المياه وجودة البيئة مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية بغزة في إطار تقديم خدماتها لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس السلطة يوسف إبراهيم خلال حديثه لوكالة "الرأي" إنه جرى توقيع اتفاقيتين مع الجامعة الأولى اتفاقية عامة وشاملة للتعاون بين الجانبين، والثانية تتعلق بتقديم مشروع لتحلية المياه خاص بكلية الطب بالجامعة لتوفير كميات من المياه المحلاة الصالحة للشرب للطلبة والإداريين.

بدوره، ذكر رئيس الجامعة الإسلامية ناصر فرحات، أن مذكرة التفاهم ستخدم قطاعي البحث العلمي، والمياه والبيئة نظرا للمشكلة البيئة وملوحة المياه التي يعاني منها قطاع غزة.

وبين فرحات لـ "الرأي" أن الجامعة ستخسر إمكانياتها الأكاديمية والعلمية لوضع تصورات وأبحاث للتغلب على أزمة المياه في قطاع غزة.

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