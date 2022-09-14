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"المياه وجودة البيئة" توقع اتفاقية لحفر بئرين زراعيين شمال القطاع

14 أيلول / سبتمبر 2022 11:52

جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية

غزة - الرأي

وقعت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة اتفاقية لحفر بئرين زراعيين شمال قطاع غزة بدعم من جمعية "غزة دسيتك".

وقالت سلطة المياه، إن الاتفاقية تأتي في إطار السياسة التي تتبعها السلطة في دعم المزارع الفلسطيني.

وأضافت أن هذه المشاريع تساعد المزارعين الي العودة لزراعة أراضيهم التي تركوها نتيجة شح المياه أو نتيجة قصف قوات الاحتلال للآبار التي كانوا يعتمدون عليها.

وأشارت السلطة، إلى أن هذه المشاريع تساهم بتوفير فرص عمل وزيادة الانتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للكثير من أسر المزارعين ومساعدة المزارعين على الصمود في اراضيهم وخاصة في المناطق الحدودية.

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