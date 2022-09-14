المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو.
وقالت إن الصرف سيكون غداً الخميس 15 سبتمبر عبر كافة فروع بنك البريد.
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14 أيلول / سبتمبر 2022 12:07
غزة - الرأي:
أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو.
وقالت إن الصرف سيكون غداً الخميس 15 سبتمبر عبر كافة فروع بنك البريد.
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