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المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو

14 أيلول / سبتمبر 2022 12:07

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو.

وقالت إن الصرف سيكون غداً الخميس 15 سبتمبر عبر كافة فروع بنك البريد.

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