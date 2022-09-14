المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو

12:39بذكرى الاندحار .. الغرفة المشتركة: اليوم غزة وغدًا كل فلسطين

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟