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مجلس خدمات إدارة النفايات الصلبة يستقبل برنامج الجامعة الشعبية

14 أيلول / سبتمبر 2022 12:08

مجلس خدمات إدارة النفايات الصلبة يستقبل برنامج الجامعة الشعبية
مجلس خدمات إدارة النفايات الصلبة يستقبل برنامج الجامعة الشعبية

غزة-الرأي

استقبل مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة بمكب الفخاري الصحي فريق برنامج الجامعة الشعبية لتنفيذ مسارات التعلم الذي ينفذه جمعية الثقافة والفكر الحر .

 وتهدف الزيارة  التي ضمت25 مشاركًا ، إلى تعريف  على مرافق المجلس الأساسية وآلية عمله،  وذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية والانفتاح على المجتمع.

من ناحيته؛ رحب كلا من م. تامر أبو الزمر، وم. عارين البطة بالمشاركين بالبرنامج ، مؤكداً على أهمية دور الشباب في نشر التوعية المجتمعية المتعلقة بخدمات البلديات بين كافة قطاعات المجتمع المختلفة.

وتضمنت  جولة داخل مكب الفخاري لتعريف المشاركين بمرافق الكاملة للمكب .

وأبدى المشاركون في  إعجابهم بآلية عمل المجلس وطواقمه وحجم الجهد الذي تبذله لضمان استمرار الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة.

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