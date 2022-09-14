مجلس خدمات إدارة النفايات الصلبة يستقبل برنامج الجامعة الشعبية

غزة-الرأي

استقبل مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة بمكب الفخاري الصحي فريق برنامج الجامعة الشعبية لتنفيذ مسارات التعلم الذي ينفذه جمعية الثقافة والفكر الحر .

وتهدف الزيارة التي ضمت25 مشاركًا ، إلى تعريف على مرافق المجلس الأساسية وآلية عمله، وذلك لتعزيز المشاركة المجتمعية والانفتاح على المجتمع.

من ناحيته؛ رحب كلا من م. تامر أبو الزمر، وم. عارين البطة بالمشاركين بالبرنامج ، مؤكداً على أهمية دور الشباب في نشر التوعية المجتمعية المتعلقة بخدمات البلديات بين كافة قطاعات المجتمع المختلفة.

وتضمنت جولة داخل مكب الفخاري لتعريف المشاركين بمرافق الكاملة للمكب .

وأبدى المشاركون في إعجابهم بآلية عمل المجلس وطواقمه وحجم الجهد الذي تبذله لضمان استمرار الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة.