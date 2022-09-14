وكالة الرأي الفلسطينية إدارة معتقل "عتصيون" تقدم ً طعاماً منتهي الصلاحية للمعتقلين وكالة الرأي الفلسطينية علاقات العمل بالشمال ينجز مخالصة عمالية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة الموانئ البحرية تشرع بأعمال صيانة لمرافق ميناء غزة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يكشف موعد المنحة المالية للأندية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بترميم المرحلة الثانية من سوق القيسارية التاريخي وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبنات تحيي اليوم العالمي للمبرمج وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تنظم لقاءً توعوياً بالمجال الزراعي شرق خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مجلس خدمات إدارة النفايات الصلبة يستقبل برنامج الجامعة الشعبية وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهر يوليو وكالة الرأي الفلسطينية هيئة العمل التعاوني تنظيم زيارة عمل لجمعية مواصي رفح الزراعية
أخبار » الأخبار الحكومية

خبر سار للأندية..

"هنية" يكشف موعد المنحة المالية للأندية

14 أيلول / سبتمبر 2022 12:22

"هنية" يكشف موعد المنحة المالية للأندية

غزة- الرأي

كشف عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن موعد تقديم المنحة المالية للأندية خلال حفل تكريم أبطال الموسم الرياضي 2022 مساء أمس الثلاثاء، في خبر سار للأندية التي تترقب منذ فترة للموعد الذي سيتم خلاله تقديم المنحة المالية للأندية، والتي تقدر بقيمة (300.000) دولار وهي ضمن المنحة التي أعلن عنها هنية بقيمة ((500.000 دولار تشمل دعم الاتحادات الرياضية والمواقع الإلكترونية الرياضية ومشاريع تطوير البنية التحتية.


وأكد هنية أن المنحة ستقدم في موعد لا يتعدى 10 أيام في حفل مركزي بحضور الشخصيات الرياضية والرسمية، كما أشار إلى الدعم المالي للأندية هو جزء هام لضمان استمرار النشاط الرياضي ومساندة الأندية رغم الظروف الصعبة والأزمات المالية التي تعاني منها محافظات غزة.


يذكر أن المنحة المالية للأندية سيقدمها المجلس الأعلى في غزة ولجنة متابعة العمل الحكومي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟