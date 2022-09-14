وحدة الموانئ البحرية تشرع بأعمال صيانة لمرافق ميناء غزة

غزة- الرأي

شرعت وحدة الموانئ البحري بوزارة النقل والمواصلات بصيانة مرافق ميناء غزة البحري وذلك ضمن الخطة السنوية.



أكد أ. فضل حمودة نائب مدير عام وحدة الموانئ البحرية أن الصيانة لحرم الميناء مستمرة خلال العام بهدف تطوير بيئة عمل مناسبة لقطاع الصيد وكذلك للمصطافين باعتبار ميناء غزة المتنفس الوحيد للمواطنين في قطاع غزة.



وتابع حمودة بالقول إن الصيانة شملت ترميم للبلاط الهابط في بعض المناطق وكذلك صيانة شبكات الصرف الصحي والكهرباء وغيرها من أعمال الصيانة الدورية.



وأضاف حمودة أن هذه الصيانة تأتي بناءً على تعليمات وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ في سبيل تطوير الميناء.