كلية الرباط الجامعية تنظم "مسير تكتيكي" لطلاب دورة الصاعقة

غزة- الرأي

نفذت إدارة شؤون التدريب بكلية الرباط الجامعية في وزارة الداخلية،أمس الثلاثاء، المسير التكتيكي الطوبغرافي لطلاب دورة "الصاعقة الثالثة".

وانطلق المسير العسكري من مقر الكلية غرب خان يونس، وجاب مسافة ثلاثة كيلو متر بمشاركة 67 طالباً.

وأوضح مدير إدارة شؤون التدريب بالكلية المقدم ركن د. وسام المسحال أن المسير يأتي بهدف تعليم الطلاب على مهارات متنوعة والتعرف على جميع مهارات "الطوبغرافيا العسكرية" وتضمن مهارات التكتيك العسكري وأشكال المسير.

وأشار المقدم المسحال إلى أن المسير تضمن التعرف على مهارات "التكتيك العسكري" وجرى خلاله تعليم الطلاب على مهارات متنوعة باستخدام البوصلة.