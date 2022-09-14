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بذكرى الاندحار .. الغرفة المشتركة: اليوم غزة وغدًا كل فلسطين

14 أيلول / سبتمبر 2022 12:39

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، إنها ماضية في الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير، مؤكدةً أن "غزة كانت على موعد مع التحرير وغدًا كل فلسطين".

وأضافت الغرفة على لسان أحد متحدثيها خلال مؤتمر وطني، اليوم الأربعاء، في ذكرى اندحار الاحتلال عن غزة: "عهدنا لشعبنا وأمتنا أن نبقى الأوفياء حتى نزحف نحو الأقصى فاتحين".

وذكرت أن "غزة باتت اليوم تحتضن جيشًا عرمرمًا من المقاتلين الذين سيزحفون ذات يوم لتحرير فلسطين".

وأكدت الغرفة المشتركة، أن غزة تحررت بسواعد مقاوميها وصمود شعبها وأركعت أباطرة الاحتلال وأسقطت حكوماته.

وشددت على حق شعبنا في إنشاء ممر مائي آمن لرفع الحصار عن قطاع غزة.

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