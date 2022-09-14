الزراعة تنظم يوماً تدريبياً لمندوبي الاعلام بمديرياتها واداراتها

غزة- الرأي



نظمت وحدة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الزراعة، يوماً تدريبياً هاماً لمندوبي الاعلام في مديريات الزراعة والإدارات العامة بالوزارة.



وتركز اللقاء الذي عقد بمركز التدريب حول "المحددات الإعلامية للإعلام الزراعي وصناعة الخبر وصورته، وذلك بمشاركه وحضور أ. فايز الشيخ مدير العلاقات العامة والاعلام وعدد من موظفي الدوائر والإدارات العامة بالوزارة .



وحاضر في اللقاء كل من م. محمد أبو عودة عضو اللجنة الاعلامية و أ. لؤي رجب رئيس قسم الاعلام و أ. محمد أبو عيطة رئيس قسم الإنتاج الإعلامي.



وافتتح أبو عودة اللقاء التدريبي بمحاضرة حول المحددات الإعلامية للإعلام الزراعي ، متحدثاً عن بعض الجوانب الفنية الهامة التي يجب الأخذ بها بهدف الوصول لأكبر عدد من المزارعين وتقديم كل ما يلزمهم بواسطة خلال الاعلام الزراعي.



وركز على أهمية وضع خطة متكاملة بين الإدارات و الدوائر بالوزارة كافة لإيصال رسالة الوزارة وإبراز مشاريعها ونشاطتها المتميزة.



وتنفيذ برنامج اعلامي ارشادي بكافة الوسائل والأدوات الإعلامية لتخدم المزارع الفلسطيني ، وتعزيز الثقافة الزراعية لدى المواطن.



من جانبه، قدم رجب شرحاً لبعض المحاور الرئيسة في اللقاء التدريبي من أهمها فن كتابة الخبر الصحفي، ومحددات النشر، والأسس الفنية للكتابة الواضحة، مؤكداً حرص العلاقات العامة بالوزارة علي الاهتمام بمثل تلك الدورات واللقاءات التي تصقل مهارات الموظفين وخاصة منسقي الاعلام في المديريات والإدارات التابعة للوزارة .



كما قام المدرب أبو عيطة، بتدریبات عملية للموظفين على طريقة التقاط الصور الصحفية سواء من الكاميرا أو الجوال بشكل صحيح واحترافي لتلبي حاجة الخبر الصحفي، إضافة إلى أنواع اللقطات وضبط الاعدادت الصحيحة قبل التصوير.



ودعا لمراعاة بعض النقاط يجب الأخذ بها أثناء التصوير الميداني، لما للصورة من أهمية كبيرة في تجسيد الفعالية أو النشاط الزراعي .