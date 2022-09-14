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الأشغال وجمعية بيادر يبحثان سُبل التعاون في مجال ترميم المنازل

14 أيلول / سبتمبر 2022 01:14

الأشغال وجمعية بيادر يبحثان سُبل التعاون في مجال ترميم المنازل
الأشغال وجمعية بيادر يبحثان سُبل التعاون في مجال ترميم المنازل

غزة- الرأي


بحثت وزارة الأشغال العامة والإسكان سُبل التعاون المشترك مع جمعية بيادر الخيرية، في مجال إعادة إعمار المنازل المدمرة ومنازل الفقراء.


جاء ذلك، خلال زيارة نفذها وفد من وزارة الأشغال لمقر جمعية بيادر الخيرية، حيث كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة م. وجية أبولحية، والمدير التنفيذي م. عايد البريم. 


وقدم الوفد، شرحاً وافياً عن مشاريع الوزارة والتي تتقاطع مع عمل الجمعية، لإمكانية جلب الدعم اللازم ليستفيد منها أكبر قدر من المواطنين.


وناقش الطرفان، التحديات التي تواجه وزارة الأشغال في مجال إعمار المنازل المدمرة وترميم منازل الفقراء في ظل الحصار المفروض على القطاع.


بدوره رحب رئيس مجلس الإدارة أبولحية، بوفد وزارة الأشغال، كما أثنى على جهود الوزارة في خدمة المواطنين والسعي الدائم لتلبية احتياجاتهم.


وأكد على سعي الجمعية الدائم، لتقديم كل ما يمكن في سبيل تخفيف آثار العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة.


ومن الجدير ذكره أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تقوم بالعديد من الزيارات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف ترسيخ مبدأ الشركة و التعاون بما يخدم أبناء شعبنا.


وفي نهاية اللقاء شكر وفد الوزارة رئاسة الجمعية، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية في مجال الإعمار والترميم.

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