إدارة التمريض تناقش التعاون المشترك مع جمعية أمراض القلب الكندية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتمريض اليوم اجتماعا لها في مقر الإدارة مع السيدة Anaa من الجمعية الكندية لأمراض القلب والجلطة (HSA ) وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك مع الجمعية والاتفاق على جملة من المشاريع التي تخدم مهنة التمريض .



وأكد مدير عام الإدارة العامة للتمريض د. خليل شقفه حرص الوزارة على الاستفادة من كل الفرص التي تخدم هدف الارتقاء بمهنة التمريض وجودة الخدمات المقدمة للمرضى في كل مرافق وزارة الصحة سيما أقسام الطوارئ التي يتطلب العمل فيها تمتع الممرض بكفاءة عالية.



أشارت أ. نائلة المصري مدير دائرة تمريض الرعاية الأولية إلى أن اللقاء توج بالتوافق على دعم المؤسسة لمجموعة من الأنشطة والدورات التي تخدم الارتقاء بتمريض الطوارئ من خلال تدريب مدربين محليين قادرين ومؤهلين على اعطاء دورات متقدمة في ACLS و Trauma Nursing Care Course .



كذلك تم الاتفاق على المساهمة في اعداد منهاج دبلوم الطوارئ المهني والذي يجري اعداده من قبل كلية فلسطين للتمريض وسيتم الاعلان عن افتتاحه في وقت لاحق.

يذكر بأن الاجتماع قد ضم مشاركة كلا من أ. أحمد يحيى و أ. خولة أبو دقة من كلية فلسطين للتمريض.