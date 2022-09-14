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نظمت 20 جولة وزيارة 255 منشأة واصدار الشهادات

الاقتصاد تتابع تنفيذ خطة التفتيش على موازين الاسواق الشعبية

14 أيلول / سبتمبر 2022 02:00

الاقتصاد تتابع تنفيذ خطة التفتيش والرقابة على موازين الاسواق الشعبية
الاقتصاد تتابع تنفيذ خطة التفتيش والرقابة على موازين الاسواق الشعبية

غزة- الرأي

تابعت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، تنفيذ خطة التفتيش والرقابة على  موازين الاسواق الشعبية في قطاع غزة، لافتة إلى أن  مفتشو  الدائرة انتهوا  من ترخيص سوق  معسكر جباليا  بشمال غزة.

وقالت الدائرة، إن طواقمها نظمت 20 جولة وزيارة  255  منشأة واصدار الشهادات اللازمة، حيث تم إصدار   125  شهادة، وتحرير 85 محضر  مخالفة  أوزان لـ 85 تاجر   لم يلتزموا باجراءات الترخيص.

 وأوضحت أن الخطة  تأتي ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في الاسواق الشعبية وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب  بالاوزان.

وبينت أن الخطة تهدف جميع  المحلات التجاربة،  وتتخلل الزيارات فحص ومعايرة الموازين  والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول.

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