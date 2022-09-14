الصحة: مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً كويتياً رفيع المستوى

غزة- الرأي

تفقد الوفد الكويتي برئاسة الوكيل المساعد لوزارة التربية والتعليم الكويتية أسامة السلطان والوفد المرافق له، مستشفى النساء والتوليد بحضور د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع وأعضاء مجلس إدارته.



وثمن د. أبو سلمية جهود دولة الكويت حكومة وشعباً في خدمة فلسطين، ودورها في دعم قطاع غزة وحرصها على استمرار تقديم الخدمات الإنسانية والصحية بشكل خاص.



وأشار د. أبو سلمية خلال الزيارة إلى أن ثلث الولادات بما يمثل 40 % من عدد الولادات تتم بمستشفى النساء والتوليد بالمجمع، إضافة إلى الخدمات الصحية الأخرى التي تعزز خدمة الأم والطفل، مؤكدا حرص الوزارة وإدارة المجمع تجويد الخدمة الصحية والتي تنعكس إيجابا على الخدمة المقدمة.