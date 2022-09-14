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مكافحة المخدرات تختتم دورة بأساسيات اختصاص عمل ضباطها

14 أيلول / سبتمبر 2022 02:08

مكافحة المخدرات تختتم دورة بأساسيات اختصاص عمل ضباطها
مكافحة المخدرات تختتم دورة بأساسيات اختصاص عمل ضباطها

غزة- الرأي

اختتم المعهد التدريبي لإدارة مكافحة المخدرات بالشرطة دورةً تخصصية بعنوان " أساسيات اختصاص عمل ضباط مكافحة المخدرات" ضمت "20" ضابطاً من دوائر شرطة مكافحة المخدرات في محافظات قطاع غزة بواقع 18 ساعة تدريبية.

بدوره ثمن العميد أحمد القدرة مدير إدارة مكافحة المخدرات الجهود المبذولة من قبل المعهد التدريبي والذي يهدف من خلال برامجه التدريبية إلى الارتقاء المستمر بالكادر البشري، مؤكداً "على أهمية الدورات التخصصية نظراً للخصوصية التي يتمتع بها ضباط وأفراد المكافحة ودورهم في حماية المجتمع من آفة المخدرات".

من جانبه ذكر المقدم د. أحمد أبو غالي مدير المعهد التدريبي في إدارة مكافحة المخدرات عدد من محاور الدورة وأبرزها: "أساسيات عمل ضباط المكافحة"، وذلك من أجل الارتقاء بالممارسات والسلوكيات المهنية للضباط في جميع المهام الموكلة لهم.

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