وزارة التعليم تبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف

غزة- الرأي

استقبلت وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي وفداً من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ترأسه أ. أنور أبو شاويش مدير عام العلاقات العامة والإعلام، حيث رافقه أ. عمر الطويل مدير العلاقات العامة والإعلام، وأ. إكرامي المدلل رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. محمد ناجي، وأ. أيمن عودا، وأ. محمد حمادة من العلاقات العامة، حيث كان في استقبال الوفد أ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات العامة والإعلام وأ. علاء فيصل رئيس قسم العلاقات العامة.

وقد رحب النجار بالوفد الزائر، وتحدث عن التعاون الكبير القائم بين الوزارتين، وعن البرامج التربوية التي تقوم بها الوزارة، مركزاً على برنامج غرس وتعزيز القيم الذي يركز على تعزيز وترسيخ القيم والسلوكيات الحسنة وتهذيب وتزكية نفوس الطلبة، وصولاً إلى خلق المواطن الصالح المعتز بدينه ووطنه والعارف بحقوقه وواجباته.

وأشاد النجار بما تقوم به وزارة الأوقاف من مجهودات وأنشطة راقية، مشدداً على أهمية التعاون في مجالات متنوعة واستغلال كل موارد الوزارتين وخصوصاً منصاتهم الإعلامية وعلى رأسها إذاعة صوت التربية والتعليم وإذاعة القرآن الكريم.

ومن جانبه تحدث أو شاويش عن الخطة التي وضعتها العلاقات العامة بالوزارة وأهمية التشبيك والتواصل مع وحدات العلاقات العامة في الوزارات المختلفة، مبيناً دور وزارة الأوقاف في خدمة الجمهور وخصوصاً الطلبة، مضيفاً بأن هناك توجه لدى وزارة الأوقاف لعقد يوم دراسي حول الأولويات التي تحتاجها الوزارات وكيفية تقديم الخدمة المثلى للجمهور.

وخلال اللقاء دار نقاش معمق حول كيفية تعزيز التعاون المشترك، وخلق آفاق جديدة للتنسيق والتطوير.

وفي نهاية اللقاء قدم وفد الأوقاف هدية تذكارية تقديراً لجهود وزارة التربية والتعليم العالي في خدمة الطلبة، والدور التعليمي والتربوي الذي تضطلع به.