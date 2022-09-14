مدير "الشرطة المجتمعية" يستقبل اتصالات المواطنين ويتابع قضاياهم

غزة- الرأي:

استقبل مدير إدارة الشرطة المجتمعية العميد د. وئام مطر، اتصالات المواطنين عبر الرقم المجاني لاستعلامات وزارة الداخلية والأمن الوطني.

ويأتي ذلك؛ للاستماع لقضايا المواطنين وشكاواهم ضمن اختصاص عمل الشرطة المجتمعية في حل القضايا الخلافية وتعزيز حالة السلم الأهلي والمجتمعي.

وجاء ذلك ضمن النافذة المفتوحة التي تُخصصها العلاقات العامة بوزارة الداخلية، لفتح قنوات تواصل مباشرة بين المسؤولين في الوزارة والمواطنين عبر الرقم المجاني للاستعلامات 1800131313.

وعلى مدار ساعتين متواصلتين، استمع العميد مطر لاستفسارات المواطنين ومقترحاتهم بشأن عمل الشرطة المجتمعية، كما استقبل عدداً من الشكاوى والقضايا الخلافية بين المواطنين، من أجل متابعتها والعمل على حلها.

وأكد العميد مطر سعي إدارته لتوثيق الشراكة مع جميع مكونات المجتمع لتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، من خلال الاستماع للمواطنين عن قرب، وحل الخلافات والإشكاليات فيما بينهم.

من جانبهم، ثمَّن المواطنون المتصلون جهود الشرطة المجتمعية في تعزيز التواصل معهم والاستماع لملاحظاتهم، ومتابعة استفساراتهم وشكاواهم.

من جهته، أوضح مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني أ. علي النابلسية، أن الوزارة تُخصص هذه النافذة للمسؤولين في الوزارة؛ بهدف زيادة مساحة التواصل مع المواطنين، وفي إطار السعي الدائم لمزيد من تجويد الخدمة المقدمة للجمهور.