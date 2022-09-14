السياحة تشرع بترميم المرحلة الثانية من سوق القيسارية التاريخي

شرعت وزارة السياحة والآثار البدء بأطلاق المرحلة الثانية من ترميم سوق القيسارية المملوكي التاريخي، ومنحت التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروع الصيانة والترميم وفق الشروط العلمية والعملية الدولية للحفاظ علي المعلم الوحيد من الأسواق الأثرية في قطاع غزة

وأفادت الوزارة أن المشروع ينفذ بإشراف الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وبالتعاون مع بلدية غزة وتنفيذ شركة شجر وبتمويل من مؤسسة جيردا الألمانية بقيمة 180.000يورو.

واستمع ممثلي الوزارة خلال جلسة نقاش مع المنفذين ووسائل تنفيذ مشروع الحفاظ على المعلم الأثري، موضحين أن المرحلة الحالية تشمل صيانة وترميم العقد المدبب والواجهة الشرقية لمدخل السوق وإبراز شكلها الجمالي، وتنظيف الواجهة الداخلية، وإزالة التعديات على السقف الأثري وتدعيم الأحجار وإعادة الكحلة للواجهة، واستبدال الأحجار المهترئة بأحجار أثرية قوية تؤدي مهامها.

فضلاً عن إزالة التعديات على سقف السوق الخارجي وعزله تماماً للوقاية من الرطوبة وتسرب المياه.

وقد ناقشت الجلسة الحوارية التي حضرها مدير عام الآثار د. جمال أبو ريدة وممثلي الوزارة، ومدير المشروع وممثلي الكلية الجامعية د منير الباز وم. حسن سلامة مدير الموقع التنفيذي وا. أبو ساهر بصل نائب نقيب الصاغة للذهب ود. سلمان هاشم مدير شركة شجر آليات التنفيذ مشروع الحفاظ بكافة مراحله والمدة لكل مرحلة، مع التأكيد على استمرارية العمل التجاري بسوق القيسارية "الذهب" حيث تم التوافق على ان الترميم سيكون علي مراحل وفي أوقات مسائية وايام العطل.

وبينت الوزارة ان المرحلة الاولي المنجزة ضمن مشروع الحفاظ اسهمت بتمديد شبكة مياه وأخرى للصرف الصحي، وشبكة لتصريف مياه الأمطار، وتركيب قنوات لشبكات الاتصالات والكهرباء بشكل يحافظ على جمال السوق، وتبيلط أرضية السوق ببلاط رخامي يعكس الوجه الأثري والحضاري للسوق والذي يحاكي العهد المملوكي.

وبينت الوزارة ان المباني والمواقع الأثرية بمثابة الجذور التي توثق عراقة غز ة واصالتها وعبق ذكرياتها منذ مئات السنين، ونسعي للحفاظ عليها من الاندثار، وبث روح الحياة لها من جديد، فضلا عن سعي الوزارة تعزيز المبادرات بعد ترميمها واقامة الأنشطة المجتمعية التي ترسخ الانتماء للأرض والتاريخ والهوية الفلسطينية .