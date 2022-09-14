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"شؤون المخاتير بالحكم المحلي" تنفذ زيارة للمحكمة الشرعية برفح

14 أيلول / سبتمبر 2022 04:01

رفح- الرأي

نفذت دائرة شؤون المخاتير بوزارة الحكم المحلي زيارة ميدانية للمحكمة الشرعية في محافظة رفح.

وكان في اللقاء المدير العام الشيخ (سليم محمد النجار) (أبو العبد) حيث تم التأكيد على ضرورة الاستعلام عن صلاحية المختار المعتمد لدى وزارة الحكم المحلي عن طريق البرنامج المحوسب والمشترك بين جميع المحاكم الشرعية ووزارة الحكم المحلي.

كما وتم مناقشة عدة قضايا هامة أبرزها صلاحية أختام المخاتير وتفعيل مراقبة توقيعات المخاتير، بما يحقق سير العمل بشكل آمن دون حدوث أي خلل في معاملات المواطنين.

وفي نهاية اللقاء أكد مسئول ملف المخاتير عفيف عروق على ضرورة مراقبة الأختام وصلاحيات وشرعية أختام المخاتير ومخالفة القانون المعمول به لدى الدوائر الرسمية.

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