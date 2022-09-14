"محيسن" يؤكد أهمية الإعلام في دعم الرواية الفلسطينية

غزة- الرأي

أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن أهمية الإعلام لدعم الرواية الفلسطينية وإبراز القضية الفلسطينية وفضح جرائم وسياسات الاحتلال، وإظهار الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني وإبداعات الشباب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، وفدًا من صحيفة فلسطين يترأسه مديرها العام الأستاذ رامي خريس، في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وأشاد محيسن بالجهود والتغطية الإعلامية التي تقدمها صحيفة فلسطين لتغطية الأحداث اليومية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل، وتبني القضايا الوطنية والتي تحظى بإجماع كافة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال تقاريرها وموادها الإعلامية المتنوعة التي تقدمها للجمهور الفلسطيني والعربي.

واستعرض محيسن أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة خلال الفترة الحالية، ومشاريعها المستقبلية، لافتًا إلى أن تعكف على اختتام برنامج المخيمات الصيفية للعام 2022 والذي أطلقت عليه شعار "أنا الفلسطيني"، وبرنامج المبادرات الثقافية، إلى جانب استكمال التسجيل لبرنامج القرض الحسن للزواج والذي سيتم من خلاله تزويج 250 شاب.

من جهته عبر خريس عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أهمية دور الإعلام المحلي لدعم ومساندة وتبني قضايا الشباب الفلسطيني.

وأشار خريس حرص الصحيفة على تقديم تغطية إعلامية مميزة ومتنوعة للجمهور الفلسطيني، مؤكدًا استعداد الصحيفة لتغطية كافة البرامج والمشاريع التي تنفذها الهيئة لإبقاء الجمهور الفلسطيني على إطلاع دائم.