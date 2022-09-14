وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد أهمية الإعلام في دعم الرواية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المخاتير بالحكم المحلي" تنفذ زيارة للمحكمة الشرعية برفح وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بترميم المرحلة الثانية من سوق القيسارية التاريخي وكالة الرأي الفلسطينية مدير "الشرطة المجتمعية" يستقبل اتصالات المواطنين ويتابع قضاياهم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة الأوقاف وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تقر النظام المالي للهيئات المحلية والمجالس المشتركة وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تختتم دورة بأساسيات اختصاص عمل ضباطها وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً كويتياً رفيع المستوى وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى العيون ينجح بإجراء تدخل علاجي بالليزر لطفلة (خداج) وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتابع تنفيذ خطة التفتيش على موازين الاسواق الشعبية
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس

14 أيلول / سبتمبر 2022 04:44

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للحافلتان: السادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/32)، وللحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/35).

ودعت الهيئة المواطنين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشدده على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه والعمل على إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت الى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، واحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟