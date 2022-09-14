شرطة مرور الوسطى تفتتح دورةً تخصصية بعنوان "فن التعامل مع الجمهور"

افتتحت دائرة الإرشاد والتدريب المروري بالتعاون مع شرطة المرور والنجدة بالمحافظة الوسطى دورةً تخصصية بعنوان (فن التعامل مع الجمهور وآليات تطبيق القانون) لعدد من عناصر شرطة مرور محافظة الوسطى، في قاعة مرور الوسطى.

بحضور العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة محافظة الوسطى والعقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور والنجدة والعقيد أشرف أبو عربية مدير دائرة الإرشاد والتدريب المروري والمقدم طارق الكرد مدير دائرة مرور محافظة الوسطى ولفيف من الضباط المحاضرين.

وأكد العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة محافظة الوسطى:" أن قيادة شرطة المحافظة تحرص على الارتقاء بمستوى الكادر الشرطي وتعمل ضمن خطة مسبقة للوصول لأفضل أداء على المستوى المهني وعلى مستوى التعامل مع الجمهور بكل كفاءة وفاعلية".

من جانبه أشاد نائب مدير إدارة شرطة المرور والنجدة، العقيد إبراهيم العقيد أبو جياب بالجهود التي يبذلها ضباط وأفراد شرطة المرور والنجدة، مثمنًا حرصهم الشديد على اكتساب المهارات التي تساهم في صقل شخصية الأفراد للتعامل مع كافة الجوانب التي تتعلق بعمل شرطة المرور.

بدوره أوضح مدير دائرة مرور الوسطى المقدم طارق الكرد أن الدورة تهدف إلى تطوير مهارات العناصر في التعامل مع الجمهور وأساسيات الحوار والتعريف بالانطباعات العامة ولغة الجسـد ومهارات الحوار وإقناع الآخرين وكسر روتين التعامل والجمود في تقديم الخدمات للجمهور.