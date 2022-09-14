الهلال الأحمر برام الله يتسلم 21 سيارة إسعاف حديثة

الضفة المحتلة-الرأي:

تسلمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمقرها العام في مدينة البيرة، اليوم الأربعاء، 21 سيارة إسعاف حديثة مجهزة بالمعدات الطبية.

وجاء ذلك بحضور: رئيس الجمعية يونس الخطيب، وعدد من كوادرها وطواقمها الإسعافية، وممثلين عن عدد من الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

يذكر أن هذا الدعم قُدم من الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والمؤسسات الشريكة التالية: الهلال الأحمر التركي، والصليب الأحمر السويدي، والصليب الأحمر الهولندي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهلال الأحمر الإيراني، والصليب الأحمر الياباني، والصليب الأحمر الايطالي، والهلال الأحمر الكويتي، PWHC، MapUK.

وقال الخطيب: "استلمنا اليوم إحدى وعشرين سيارة إسعاف مجهزة لتجديد أسطول سيارات إسعاف الجمعية وخاصة القديم منها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لتعزيز قدرات سيارات الإسعاف والطوارئ لتبقى على أهبة الاستعداد لتقديم خدمات الإسعاف لأبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضاف: "سُيضاف تكنولوجيا رقمية حديثة بداخل سيارات الإسعاف، وهي جهاز لوحي، وذلك لتحسين أداء الاتصالات والتواصل بين سيارات الإسعاف وغرفة الاتصال المركزي في المقر العام (101)، وغرف الطوارئ في المستشفيات، وهذه الخطوة هي لتقديم خدمة إسعافية نوعية ومميزة للمواطنين، خاصة في حالات الطوارئ".

كما شكر الخطيب الجمعيات الوطنية المذكورة، والتي دعمت الهلال الأحمر الفلسطيني، مضيفا إن هذا الدعم المشار إليه هو جزء من العطاء المتواصل الذي يقدمونه لجمعيتنا في عدة مجالات صحية واجتماعية واغاثية.