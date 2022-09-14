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مجمع الشفاء الطبي يُجرى نحو مليون فحص مخبرى منذ بداية 2022

14 أيلول / سبتمبر 2022 05:44

مجمع الشفاء الطبي يجرى نحو مليون فحص مخبرى منذ بداية 2022
مجمع الشفاء الطبي يجرى نحو مليون فحص مخبرى منذ بداية 2022

غزة- الرأي:

أكد د. حسام راشد مدير دائرة المختبر وبنك الدم بالمجمع ، أن الدائرة أجرت ما يزيد عن مليون فحص مخبري منذ بداية العام ، وهذا العدد الكبير من الإحصائية يبين أهمية المختبر في التشخيص وتحديد العلاج للمرضى.

وذكر أن عدد وحدات الدم المسحوبة وصلت الى " 9574" وحدة دم مع وجود مخزون وحدات البلازما الطازجة F.F.P حدود " 5631" والمرسب البارد CRYO حدود "301" ، فيما بلغ عدد وحدات الدم ومشتقاته المصروفة للمرضى خلال العام ما يقارب " 18216" وبلغ عدد وحدات الدم المصروفة لمستشفيات أخري حكومية وغير حكومية " 1744" وحدة دم وعدد وحدات البلازما حوالي "1302" وعدد وحدات الصفائح "2126" والمرسب البارد حوالي "200" وحدة .
 

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