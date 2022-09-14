وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستدعي طفلاً مقدسياً للتحقيق وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي يُجرى نحو مليون فحص مخبرى منذ بداية 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الهلال الأحمر برام الله يتسلم 21 سيارة إسعاف حديثة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة مرور الوسطى تفتتح دورةً تخصصية بعنوان "فن التعامل مع الجمهور" وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الخميس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال أصدر 1365 أمر اعتقال إداريّ منذ مطلع العام وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يؤكد أهمية الإعلام في دعم الرواية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المخاتير بالحكم المحلي" تنفذ زيارة للمحكمة الشرعية برفح وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بترميم المرحلة الثانية من سوق القيسارية التاريخي وكالة الرأي الفلسطينية مدير "الشرطة المجتمعية" يستقبل اتصالات المواطنين ويتابع قضاياهم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هيئة مقدسية: ترحيل بدو القدس "تطهير عرقي"

14 أيلول / سبتمبر 2022 05:58

القدس المحتلة- الرأي

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تصاعد حملة التهجير القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد التجمعات البدوية في ضواحي مدينة القدس.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن عشرات الإخطارات التي وُزعت على العائلات البدوية، لمطالبتهم بالرحيل وإخلاء منازلهم، تُشكل تصعيدًا خطيرًا وممنهجًا في سياسة التطهير العرقي.

وترى أن إخطارات الترحيل، التي تتزامن مع حملة غير مسبوقة من الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، تؤكد سعي الاحتلال إلى توسيع حربه المفتوحة على مدينة القدس بجميع مكوناتها.

وشددت، أن سلطات الاحتلال تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في ممارساتها ضد الفلسطينيين، مشيرةً إلى تسارع خطى تغيير الطابع الديمغرافي للمدينة المقدسة، وفرض الطابع اليهودي عليها عن طريق القوة.

ودعت "الإسلامية المسيحية" المجتمع الدولي إلى "التحرك واتخاذ إجراءات وخطوات فاعلة منصوص عليها في القانون الدولي، ومعاهدات جنيف، لحماية المدنيين من الترحيل والتهجير القسري عن أراضيهم".

وحثت الهيئة الجهات الفلسطينية المسؤولة على "توفير مقومات الدعم والإسناد المادي والقانوني للعائلات المستهدفة، من أجل تمكينهم من الصمود، وإفشال مخطط ترحيلهم من منازلهم".

وأخطرت سلطات الاحتلال، أمس الثلاثاء، 15 عائلة من سكان تجمع "عرب الكعابنة" " البدوي، بين بلدتي "بير نبالا" و"بيت حنينا"، شمال غربي القدس المحتلة، بإخلاء مساكنهم.

وقال المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن "سياسة التهجير والترحيل والإخطارات تهدف إلى اقتلاع التجمعات البدوية من محيط مدينة القدس المحتلة، وإحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟