طالع قرارات متابعة العمل الحكومي خلال جلستها الأسبوعية

غزة- الرأي:

عقدت متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة جلستها الأسبوعية بمقر رئاسة العمل الحكومي، اليوم الأربعاء، حيث ناقشت عدداً من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وهذه قرارات متابعة العمل الحكومي:

صرف مبلغ مالي لدعم كلية العودة الجامعية.

صرف مبلغ مالي بغرض استكمال بناء وتشطيب مركز شرطة الشوكة بمحافظة رفح.

تكليف وزارة المالية بصرف قائمتين جديدتين من الكشوفات المقدمة للصرف من المستحقات لأغراض الزواج والعلاج.

تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتدعيم الأجزاء الحرجة المهددة بالانجراف من شاطئ البحر خلال موسم الشتاء القادم.

تخصيص دعم مالي حكومي لمشروع استكمال فتح شارع القدس رقم (1050) بمحافظة غزة.

تشكيل لجنة حكومية برئاسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير سياسة تبادل وجمع البيانات الحكومية.

اعتماد التوصيات الخاصـة بلجنة استكمال مشروع توسعة شارع الرشيد في منطقة مخيم الشاطئ (عنق الزجاجة).

الموافقة على توصيات لجنة إنشاء حوض تجميع مياه الأمطار شمال شرق مدينة غزة.

تخصيص قطعة أرض لصالح إقامة ورشة الصيادين في ميناء غزة.

إقرار المبادرة المقدمة من لجنة تعزيز السلوك القيمي للتعامل مع حالات محاولة الانتحار.

المصادقة على خطة تنفيذ جائزة أفضل مبادرة خيرية فردية للعام 2022م.

تشكيل لجنة حكومية دائمة تختص بقضايا المرأة، برئاسة وزارة شئون المرأة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

إحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.