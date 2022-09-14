منع السباحة في بحر غزة لارتفاع الأمواج

غزة- الرأي

أعلنت طواقم الإنقاذ التابعة لبلدية غزة اليوم الأربعاء عن منع السباحة بشكل كامل ابتداء من اليوم ولغاية الجمعة.

وأصدرت البلدية تنويهاً خاصاً يمنع السباحة بهذه الأيام "الأربعاء، الخميس، الجمعة" نظراً للارتفاع الملحوظ في الأمواج، ونشاط التيارات المائية بسبب انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرياح.

ودعت المصطافين للابتعاد عن الشاطئ 15 متراً، واتباع إرشادات المنقذين البحريين، إضافة إلى الالتزام برايات الإنقاذ المنتشرة على طول شاطئ البحر.

وشددت على عدم السباحة فجر يوم الجمعة نظراً لعدم وجود منقذين، وذلك حفاظاً على السلامة.