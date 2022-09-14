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الاحتلال يُلغي موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن "أبو حميد"

14 أيلول / سبتمبر 2022 09:21

رام الله - الرأي

قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، إن محكمة الاحتلال ألغت موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.

وقال إن اللجنة المختصة بالنظر في قضية الإفراج المبكر عن الأسير ناصر أبو حميد تلغي الموعد الذي كان مقررًا للنظر في قضيته، في الـ 18 من أيلول.

وتابع نادي الأسير: أبلغت المحكمة محاميه أن إلغاء موعد الجلسة جاء بعد اعتراضًا قدمته عائلات جنود الاحتلال الذين قتلوا في عمليات المقاومة التي نفّذها وشارك فيها الأسير أبو حميد”.

وأشار النادي أن عائلات الجنود طلبت من الأطراف (المحامي وعائلات جنود الاحتلال) “الاتفاق” على موعد آخر.

وكان الأسير ناصر أبو حميد رفض مقترحًا تقدم به محاميه، لطلب “عفو” من رئيس حكومة الاحتلال، في سبيل الإفراج عنه.

وتعرض الأسير أبو حميد لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات، وبدأ وضعه الصحي في تراجع واضح في شهر آب من العام الماضي وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جرّاء مماطلة إدارة السجون في إجراء فحوص طبية له.

ويقبع نحو 600 أسير من المرضى في سجون الاحتلال، من بينهم 23 أسيرًا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.

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