وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية هل تقلل المكسرات من مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟ وكالة الرأي الفلسطينية 10 علاجات طبيعية لنزلات البرد والأنفلونزا وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المحررات تختتم مشروع "الرفع المساحي للحيازات الزراعية" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استشهاد مواطن وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال في "كفردان" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُلغي موعد جلسة النظر بالإفراج المبكر عن "أبو حميد" وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات شمال نابلس المحتلة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل

15 أيلول / سبتمبر 2022 08:22

رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الخميس في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.42 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.83 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.41 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟