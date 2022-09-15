جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الخميس في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.42 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.83 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.41 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل
عاجل |
15 أيلول / سبتمبر 2022 08:22
رام الله - الرأي
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الخميس في أسواق فلسطين على النحو التالي:
سعر صرف الدولار: 3.42 شيقل
سعر صرف الدينار: 4.83 شيقل
سعر صرف اليورو: 3.41 شيقل
سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل
08:39هنية" يرحب بفكرة زيارة منتخب ايرلندا لكرة القدم - البتر إلى غزة
08:31الإفراط فى الأكل وتناول السكريات يؤدى لاختلال التوازن الهرمونى
08:16الصحة: استشهاد مواطن وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال في "كفردان"
08:27الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
08:24هل تقلل المكسرات من مخاطر الإصابة بأمراض القلب؟