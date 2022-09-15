رام الله - الرأي

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم الخميس في أسواق فلسطين على النحو التالي:

سعر صرف الدولار: 3.42 شيقل

سعر صرف الدينار: 4.83 شيقل

سعر صرف اليورو: 3.41 شيقل

سعر صرف الجنيه: 0.19 شيقل