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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

15 أيلول / سبتمبر 2022 08:27

الضفة الغربية- الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وداهمت تلك القوات عشرات المنازل لدى اقتحامها قرى ومخيمات وبلدات من مدن ومحافظات مختلفة، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

وفي الخليل، اعتقل المحرر قتيبة جرادات، ومجد جرادات، وأحمد حسن الفروخ، ومؤمن الفروخ، وجميعهم من بلدة سعير.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين عامر أبو فنار، وناصر أبو فنار من يطا جنوب الخليل.

ومن جنين، اعتقل الاحتلال المحرر أيسر الأطرش، وجلال ملحم من كفر راعي، ويوسف محمود فشافشة، من جبع، وعامر عابد، وعمر عابد من كفر دان.

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