وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث إقرار قانون الصحة النفسية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 6 إصابات في 18 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يضرب بقوّة خبرة ريال مدريد تحسم موقعة "البرنابيو" وكالة الرأي الفلسطينية نابولي يسقط رينجرز في عقر داره بثلاثية في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يواصل التعثر بتعادل مخيب مع ريد بول في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية آبل تتيح iOS الجديد مع الكثير من الميزات الجديدة لهواتف آيفون وكالة الرأي الفلسطينية أسرار جديدة عن مخالفات بتويتر من رئيس الأمن السابق فى الشركة وكالة الرأي الفلسطينية ألمانيا واليابان تتعهدان بعدم إجراء تجارب مدمرة ضد الأقمار الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية تلسكوب الفضاء التابع لناسا يلتقط صورة لمجرتين حلزونيتين بعيدتين وكالة الرأي الفلسطينية هنية" يرحب بفكرة زيارة منتخب ايرلندا لكرة القدم - البتر إلى غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تبحث إقرار قانون الصحة النفسية

15 أيلول / سبتمبر 2022 09:42

الصحة تبحث إقرار قانون الصحة النفسية
الصحة تبحث إقرار قانون الصحة النفسية

غزة- الرأي

أكد مدير عام الشؤون القانونية  سعيد البطة أهمية إقرار قانون الصحة النفسية لتلبية حاجة العمل كون أن هناك فراغ قانوني في هذا الجانب، جاء ذلك خلال اللقاء الأول للجنة المكلفة بدراسة مشروع قانون الصحة النفسية في مقر وزارة الصحة، وبحضور مندوب النيابة العامة وإدارة الصحة النفسية وكذلك ممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص.


وأكد البطة أن إقرار القانون سيكون إنجاز كبير وأن مسودة المشروع أعدت من قبل جهات العلاقة في الوزارة، حيث تم الاستئناس ببعض قوانين الدول المجاورة.


بدوره أكد الدكتور عبد الله الجمل مدير مستشفى الطب النفسي بأن هناك حاجة ماسة لهذا القانون لتغطية الفراغ الموجود وبالذات حالات الدخول الإلزامي وحقوق وواجبات المريض والدخول الإداري والخروج وكيفيته في تلك الحالات.


كما أثنى ممثل النيابة العامة الأستاذ معين الوحيدي على أهمية هذا القانون، لا سيما أن هناك دور للنيابة العامة بشأن الإيداع والعرض على لجنة القومسيون وخلافه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟