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العثور على هاتف محمول في معدة مواطن مصري

15 أيلول / سبتمبر 2022 09:52

العثور على هاتف محمول في معدة مواطن مصري
العثور على هاتف محمول في معدة مواطن مصري

كشفت فحوص بالأشعة أجريت لمريض بمستشفيات بنها الجامعية في مصر، عن وجود هاتف محمول في معدته بقي هناك بعد أن قام بابتلاعه منذ 7 أشهر.

قال الدكتور محمد الجزار، استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب في جامعة بنها، إنه تم استقبال المريض اليوم، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود هاتف محمول بمعدته.

وأوضح الجزار، أن المريض أكد أنه ابتلع الجهاز منذ 7 أشهر على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة، أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتابع الطبيب، أنه تم تحويل المريض لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، ويتم إعداده حاليا ووضعه بقائمة الجراحات تمهيدا لإجراء الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية ابتلاعه.

المصدر: روسيا اليوم

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