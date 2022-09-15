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أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام

15 أيلول / سبتمبر 2022 09:57

أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام
أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام

كشف مركز بحثي متخصص في حصر الأشجار المعمرة في الصين أن البلاد يوجد فيها 5 أشجار يتجاوز عمرها 5 آلاف عام.
جاء ذلك، وفقا للمركز الوطني المتخصص في حصر أعداد الأشجار القديمة التي تمثل قيمة كبيرة في الصين، حسبما تقول صحيفة “الشعب” الصينية.

ونشرت الصحيفة صورا لبعض الأشجار المعمرة في الصين، مشيرة إلى أن المرصد الوطني للأشجار يجمع بيانات أكثر من 5 آلاف شجرة تاريخية من الأشجار التي لها قيمة عالية.


وتابعت: “من بين هذه الأشجار يوجد أكثر من 10 آلاف شجرة يتجاوز عمرها ألف عام”.


ولفتت إلى أن الأشجار التي تتراوح أعمارها بين 100 و299 عاما يتجاوز عددها مليون شجرة.

المصدر: سبوتنيك

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