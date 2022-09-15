الصحة تناقش التعليم المستمر في المستشفيات

غزة- الرأي



نظمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع الإدارة العامة للمستشفيات ووحدة التخطيط ودائرة الجودة ورشة عمل بعنوان "التعليم المستمر في المستشفيات بين الواقع والمأمول".

ويأتي ذلك بهدف عرض واقع التعليم المستمر في المستشفيات وكيفية تكامل الأدوار لإيجاد منظومة تعليم مستمر تحت إطار جامع عنوانه التدريب والتطوير مسئولية الجميع.



وحضر الورشة مدير عام تنمية القوى البشرية د عبد السلام صباح، مدير عام المستشفيات د. محمد زقوت، د.أحمد شتات مدير عام التخطيط، ومدراء المستشفيات ومدراء الوحدات الفنية، ومدراء دوائر ورؤساء أقسام التدريب والتطوير في المستشفيات.



وفي كلمته الافتتاحية أكد د. عبد السلام صباح، أن هذا اللقاء محوره التعليم المستمر في المستشفيات بمرافق وزارة الصحة، مشيراً إلى الجهد الكبير الذي تبذله المستشفيات في العملية التدريبية، موضحا ًدور التنمية الأساسي كونها ناظمة وحاضنة وضامنة لجودة التعليم المستمر في المستشفيات بجميع أشكاله.



وأوضح د صباح أن رؤية الوزارة تعتمد على تجديد المزاولات المعتمدة على الأداء الوظيفي الفني بدءاً من الأطباء كونهم رأس الهرم ليمتد ويشمل فئة التمريض وجميع الفئات العاملة بوزارة الصحة وسيتم تحديد الاحتياجات من خلال التنمية ليتم بشكل متناغم لكل مرفق بالوزارة ..



وخلال الورشة قدمت د. رولا أبوضلفة عرضا ًحول واقع التعليم المستمر بالمستشفيات ومحاور التدريب وعوامل نجاح التدريب وما يشمله من احتياجات تدريبية.

كما تحدث أ. رأفت محيسن عن الكفايات المبنية على الاحتياجات التدريبية والدورات التدريبية الممنهجة بين الواقع والتحديات، فيما قدم د. إياد شقورة عرضا حول نظام CPD في دولة الإمارات.



واختُتمت الورشة بمحاضرة قدمها د. محمد نوفل حول نظامCPD، وكيفية تطبيقه بصورة مبسطة على واقع التعليم المستر في المستشفيات ودمج هذا النظام ضمن التقييم المهني السنوي للكوادر الصحية.



وأدار جلسة النقاش في الورشة د. محمد نوفل مجيبا ًعلى التساؤلات ومناقشاً لبعض التوصيات بحضور الزملاء الذين قدموا العروض التقديمية .



وفي ختام الورشة أوصى المشاركون ببعض من التوصيات والنتائج أبرزها تكامل الأدوار بين