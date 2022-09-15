المتطرف غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وينفخ بـ"البوق"

القدس المحتلة- الرأي

اقتحم المتطرف يهودا غليك، اليوم الخميس، مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بأن المتطرف غليك اقتحم مقبرة باب الرحمة ورفع علم الاحتلال على أحد القبور، وقام بالنفخ بالبوق "الشوفار" داخل المقبرة.

يذكر ان منظمات استيطانية، أعلنت مؤخراً عزمها نفخ البوق، داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن احتفالها برأس السنة العبرية.

"النفخ بالبوق"، يأتي ضمن الطقوس التلمودية، التي تحمل مغزى سياسيا بالتعامل مع الأقصى باعتباره "الهيكل" المزعوم، تمهيداً لتقسيمه زمانياً ومكانياً.