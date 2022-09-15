وكالة الرأي الفلسطينية المتطرف غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وينفخ بـ"البوق" وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يشيد بجهود المبرمجين في ملف التحول الرقمي الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية "المحكمة العسكرية" تمهل المتهم "عابد" عشرة أيام لتسليم نفسه وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2348) الخميس 15سبتمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش التعليم المستمر في المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تختتم فعاليات مدرسية حول قيمة" الهندام والمظهر الحسن" وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة أحمد شوقي تنظم لقاءً للتعريف بأهمية البرمجة وكالة الرأي الفلسطينية أشجار صينية يزيد عمرها عن خمسة آلاف عام وكالة الرأي الفلسطينية العثور على هاتف محمول في معدة مواطن مصري وكالة الرأي الفلسطينية قصة الدجاجة التي عاشت 18 شهراً بدون رأس بعد ذبحها
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المتطرف غليك يقتحم مقبرة باب الرحمة وينفخ بـ"البوق"

15 أيلول / سبتمبر 2022 11:17

القدس المحتلة- الرأي

اقتحم المتطرف يهودا غليك، اليوم الخميس، مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

وأفادت دائرة الاوقاف الاسلامية بأن المتطرف غليك اقتحم مقبرة باب الرحمة ورفع علم الاحتلال على أحد القبور، وقام بالنفخ بالبوق "الشوفار" داخل المقبرة.

يذكر ان منظمات استيطانية، أعلنت مؤخراً عزمها نفخ البوق، داخل المسجد الأقصى المبارك، ضمن احتفالها برأس السنة العبرية.

"النفخ بالبوق"، يأتي ضمن الطقوس التلمودية، التي تحمل مغزى سياسيا بالتعامل مع الأقصى باعتباره "الهيكل" المزعوم، تمهيداً لتقسيمه زمانياً ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية المجتمع الاقصى عراقه تمتد وحاضنة لـ12 برنامج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟