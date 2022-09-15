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أوقاف غزة ورفح تنفذان سلسلة فعاليات دعوية في المدارس

15 أيلول / سبتمبر 2022 11:29

أوقاف غزة ورفح تنفذان سلسلة فعاليات دعوية في المدارس
أوقاف غزة ورفح تنفذان سلسلة فعاليات دعوية في المدارس

غزة- الرأي


نفذ قسم الدعوة والإرشاد بمديرية أوقاف غزة أنشطة وفعاليات دعوية في مجموعة من مدارس المحافظة تضمنت إذاعات مدرسية ودروس وعظية صفية.

وفي نفس الإطار نفذت شعبة الدعوة (إناث) بأوقاف رفح فعاليات دعوية مشابهة، في مدارس المحافظة عبر الإذاعات المدرسية والتجوال على الصفوف المدرسية.


وأوضحت الأوقاف أنها تسعى من خلال هذه الأنشطة إلى بناء وصقل الشخصية المسلمة وغرس القيم والمبادئ والمفاهيم التربوية والدينية لدي الطلبة, لافتةً إلى ضرورة تربية الجيل على تقوي الله تعالي، وتعزيز التصرفات والسلوكيات الأخلاقية.


وأشادت بمستوى الجهود المبذولة من أقسام الدعوة والإرشاد لتحقيق الأهداف المرجوة نحو تخريج جيل واع, داعيةً لمزيد من هذه الأنشطة الدعوية والتربوية الهادفة.

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